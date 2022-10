Ieri pomeriggio a Colle Santa Maria, frazione di Genazzano (Roma), un imprenditore di 70 anni è rimasto vittima di un tragico incidente stradale.

Genazzano, trattore impatta contro un’auto: morto l’imprenditore Enzo Sebastianelli

Un morto ed un ferito grave. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 ottobre, a Colle Santa Maria, frazione del comune di Genazzano (Roma). La vittima è Enzo Sebastianelli, imprenditore 70enne e titolare dell’agriturismo Grotta Biscia.

Sebastianelli viaggiava alla guida di un trattore e stava percorrendo via Valmontone. Improvvisamente, a pochi metri dal suo agriturismo, riporta la redazione de Il Corriere della Città, il mezzo agricolo ha impattato contro un’auto, condotta da un anziano di 88 anni. Uno schianto molto violento che ha fatto sbalzare sull’asfalto l’imprenditore.

Sono bastati pochi minuti ai sanitari del 118 per arrivare sul luogo del sinistro, dove è atterrato anche l’eliambulanza. Lo staff medico ha provato a rianimare il 70enne, ma ogni tentativo non ha avuto l’esito sperato. L’automobilista, invece, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasferito in elisoccorso in ospedale a Roma, dove ora è ricoverato.

Per ed i rilievi di legge, utili a determinare nel dettaglio la dinamica dell’incidente, sono accorsi i carabinieri. Per consentire gli accertamenti e le operazioni di soccorso, scrivono i colleghi de Il Corriere della Città, la strada interessata è stata chiusa per diverse ore.

La notizia della morte di Sebastianelli, molto conosciuto in zona per la sua attività, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Genazzano.

