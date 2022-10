Una donna di 77 anni è morta questa mattina mentre faceva colazione in casa, una villetta di Filetto, frazione di Senigallia, in provincia di Ancona. Indagano i carabinieri.

Senigallia, donna muore in casa durante la colazione: marito e figlio accompagnati in caserma

Una donna di 77 anni, Valeria Baldini, è morta all’interno della sua abitazione. È accaduto questa mattina, venerdì 21 ottobre, in una villetta in fase di ristrutturazione sita in Strada della foresta a Filetto, frazione di Senigallia, comune in provincia di Ancona.

Non si conosce la dinamica della tragedia, ma secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Corriere dell’Adriatico, la 77enne sembra sia morta dopo essere rimasta soffocata, forse da un pezzo di cibo, mentre faceva colazione insieme al marito in casa.

Dopo la segnalazione, arrivata intorno alle 8, la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. Una volta giunti presso la villetta, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: inutile ogni sforzo per rianimarla.

Intervenuti anche i carabinieri di Senigallia che dovranno determinare cosa sia successo nel dettaglio e quali siano le cause della morte. In tal senso, riferiscono i colleghi de Il Corriere Adriatico, il marito ed il figlio della donna sarebbero stati accompagnati in caserma per essere sentiti. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica dei carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso.

