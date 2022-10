Strage sui binari, due giovani finiscono sotto la motrice in serata

Dramma in serata: due giovani finiscono sotto la motrice di un treno e perdono la vita. Inutile l’intervento degli operatori del 118.

Dramma devastante sul territorio italiano. Due giovani sono stati investiti da un treno a Giussago, in provincia di Pavia: la tragedia si è consumata intorno alle ore 18:45. Il macchinista del convoglio, diretto verso Pavia, non li ha visti e non è riuscito quindi ad evitare l’incidente.

Secondo le prime informazioni, una delle due vittime si è incastrata nella motrice mentre l’altro giovane è finito addirittura tra i campi circostanti e sono servite operazioni di ricerche per ritrovarlo. Il medico legale, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatare le due morti: sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Dramma a Giussago, morti due ragazzi investiti da un treno: le prime ricostruzioni

Questa sera, a Giussago, un treno ha investito due giovani che hanno perso la vita. I ragazzi stavano camminando sulle rotaie quando è avvenuto l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni il macchinista non li ha visti e non ha potuto quindi evitare l’impatto.

Sospesa subito la circolazione dei treni tra Pavia e Milano Rogoredo: sono partite infatti le indagini per capire meglio le dinamiche e per comprendere i motivi per cui i due giovani stavano camminando sui binari.

Cancellati ovviamente diversi treni, mentre il treno che ha investito le due vittime è rimasto per diverse ore bloccato nella campagna. Il treno si trovava tra le frazioni di Moirago Liconasco, una zona conosciuta dalle forze dell’ordine perché viene segnalata una forte attività di spaccio. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze.

Anche il medico legale, arrivato sul posto, ha potuto soltanto confermare le morti dei due giovani. Tutti i tentativi di soccorso sono risultati inutili.

