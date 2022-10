Tra i tanti stratagemmi che vengono utilizzati dai ladri per rubare le auto ci sarebbe anche quello della moneta: un trucco che sarebbe tornato di moda ultimamente.

Ormai sono diversi i metodi con cui i malviventi riescono a rubare le auto. Metodi più o meno tecnologici che consentono di poter sottrarre i veicoli ai poveri malcapitati. Tra questi ci sarebbe anche un vecchio trucco che prevede l’utilizzo di una monetina. Attraverso questo piccolo espediente, i ladri riescono a rubare il mezzo nel momento in cui il proprietario si allontana da quest’ultimo.

Trucco della moneta, l’escamotage dei malviventi per rubare le auto: di cosa si tratta

Un escamotage che ha già permesso il furto di diverse auto quello che è stato ribattezzato come “il trucco della moneta”. Quest’ultimo, secondo quanto riporta la redazione di InvestireOggi, è uno stratagemma molto vecchio che prevede l’utilizzo appunto di una piccola moneta. I malviventi, una volta individuata la vettura, posizionano una moneta nella portiera dell’auto che non permette la corretta chiusura. In questo modo rimarrà aperta e, quando il proprietario ignaro si allontanerà dall’auto, agiranno rubandola.

Il consiglio delle forze dell’ordine, dunque, è quello di controllare bene la vettura dopo averla parcheggiata verificando se è stata chiusa correttamente. Se vi accorgete di una moneta nella maniglia bisognerà subito contattare le forze dell’ordine informandole dell’accaduto.

L’espediente, date anche le tecnologie di sicurezza di cui oggi sono dotati i nuovi veicoli, ad esempio le chiusure centralizzate o gli antifurti di nuova generazione, sembrava essere passato di moda. Negli ultimi anni, però, si sono verificati episodi di tal genere soprattutto nei parcheggi di supermercati o centri commerciali.

Lo stesso trucco è utilizzato da alcuni ladri non solo per sottrarre le auto, ma anche per rubare effetti personali o oggetti lasciati all’interno dallo stesso proprietario convinto magari di aver chiuso il veicolo. Anche in questo caso sarebbero diversi gli episodi segnalati.

