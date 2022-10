Ana Mena fa esplodere Instagram, vestitino cortissimo e scollatura da capogiro: “Sei favolosa” – FOTO

Ana Mena lascia il segno, su Instagram è una vera bomba. Il suo mini-dress e la sua scollatura, fanno perdere la testa a milioni di fan.

Ana Mena Rojas, in arte Ana Mena, è un’attrice ed una cantante spagnola di 25 anni. In Italia è diventata molto famosa grazie ad alcuni successi, diventate delle vere e proprie hit, cantate con Rocco Hunt, A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso.

L’artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2022, con il brano Duecentomila ora, non ha riscosso il risultato sperato ma ad ogni modo la canzone è stata un tormentone dell’estate.

Ana sta vivendo una bellissima storia d’amore con il calciatore del Milan Brahim Diaz, tra le sue recenti apparizioni tv ricordiamo il palco di Battiti Live, andato in onda quest’estate e condotto dalla spumeggiante Elisabetta Gregoraci.

Ana Mena folgora il web, l’outfit fa sognare

Anche se straniera, Ana è molto seguita sui social da milioni di italiani. Ogni giorno posta contenuti interessanti sulla sua quotidianità fatta si di feste, divertimento e luoghi esclusivi, ma anche di piccole e semplici cose, come un pranzo con le amiche o una passeggiata in centro città.

D’altra parte è una ragazza di 25 anni nel fiore della sua vita, è molto simpatica ed anche molto bella, sicuramente due aspetti positivi per avere una lunga e scoppiettante carriera. L’ultimo scatto postato dalla cantante, ha fatto esplodere Instagram, in pochissimi minuti milioni di cuoricini hanno inondato il suo profilo.

Il mini abito scintillante e la scollatura effetto vedo non vedo, sono stati il binomio perfetto per allietare la serata ai fan. Fisico esile ma con le curve al punto giusto, Ana Mena è bellissima nella sua semplicità. E’ bastato davvero poco per mandare in tilt il web, ed Ana, è una maestra in questo.

