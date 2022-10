Elisabetta Gregoraci conquista Dubai, lo stacco di coscia è illegale: “Bella da togliere il fiato” – FOTO

La showgirl ha pubblicato un carosello di foto che la ritraggono con indosso un abito nero attillatissimo con grandi aperture sulle gambe e sul décolleté.

Sembra un periodo aureo per Elisabetta Gregoraci che ha finalmente trovato l’amore accanto al suo Giulio Fratini, imprenditore 30enne nel settore alberghiero, ex di Raffaella Fico e di Roberta Morise.

I due si frequentano dalla scorsa estate e dopo tanto vociferare sul loro conto sono ormai pronti a mostrarsi al mondo del gossip che sempre con maggiore virulenza pubblica scatti rubati dei due piccioncini che si dividono tra Montecarlo e Firenze, città natale di Fratini.

L’imprenditore però non è volato con la sua bella a Dubai ieri per l’evento esclusivo firmato Amazuìn di cui Elly è testimonial. Vediamo le foto esclusive che la showgirl ha pubblicato nel feed del suo profilo Ig appena poche ore fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Wanda Nara ha detto addio a Mauro Icardi, tutto sulla sua nuova fiamma: chi è L-Gante?

Elisabetta Gregoraci illumina la notte, resti a bocca aperta appena la vedi!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Una sirenetta”, Federica Panicucci, bikini striminzito e mani tra i capelli. La FOTO fa sognare, si vede tutto

“Dubai for one night ✨” ha scritto nella didascalia che accompagna il carosello di foto scattate in fretta ieri sera prima della cena all’Amazonico, ristorante giapponese presso il Dubai International Financial Centre, Pavillon.

Elisabetta è stata invitata dal brand Amazuìn di cui è testimonial per presentare la nuova collezione che su di lei sembra cucita addosso.

La modella infatti ieri ha scelto di portare un abito lungo nero molto fasciante con profondo spacco sulla coscia sinistra e oblò vertiginosi sul décolleté che in questo modo mostravano un vedo-non vedo alquanto malizioso ma per nulla volgare.

Sorriso smagliante e trucco super glow per la sua cena esotica che ha letteralmente fatto impazzire oltre 18mila follower.

Avete letto i commenti lasciati a margine?

“Naturalmente la più bella di tutto l’universo ❤️ e la vera bellezza si vede sempre negli occhi”, “Vestito indossato con garbo e tanta eleganza. Ti auguro una buona serata🤍”, “Sei bella da togliere il fiato, splendi amore✨❤️”. Come dare loro torto!

CINGHIALI FANNO IRRUZIONE IN UNA SCUOLA A PESCARA. IL VIDEO NEL NOSTRO TG