Federica Pellegrini, l’annuncio social fa ben sperare: “Sei incinta?”, e lei sorride – FOTO

Federica Pellegrini non trattiene l’emozione, l’annuncio è per i fan una notizia incredibile. Ecco cosa succede sul profilo Instagram della Divina.

Nata a Mirano (Provincia di Venezia) nel 1988, Federica Pellegrini è LA nuotatrice italiana per eccellenza, colei che ha portato la nazione sul tetto del mondo più e più volte con le sue performance da atleta.

Quello che colpisce di Federica, soprannominata la Divina per le sue imprese eroiche, è la semplicità. Ha conquistato titoli mondiali ed olimpionici ma è sempre stata semplicemente Federica, una ragazza solare e spensierata, senza troppe pretese che nella vita ha faticato tanto per ottenere i risultati tanto desiderati.

Un’esistenza dedicata allo sport dunque, che per ragioni puramente anagrafiche, visto che la campionessa ha superato i 33 anni, ha dovuto accantonare alle olimpiadi di Tokyo 2020, appendendo definitivamente (per quanto riguarda il nuoto agonistico) il costume al chiodo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci conquista Dubai, lo stacco di coscia è illegale: “Bella da togliere il fiato” – FOTO

La Divina aspetta un bambino? L’annuncio social

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Wanda Nara ha detto addio a Mauro Icardi, tutto sulla sua nuova fiamma: chi è L-Gante?

Federica nella sua carriera sportiva ha avuto l’opportunità di collaborare con diversi allenatori, tra questi Matteo Giunta, diventato suo marito quale mese fa. I due sono molto innamorati e lo dimostra il fatto che non passa giorno senza aggiornare i milioni di follower sulla loro vita privata.

Ed a proposito di questo, Federica Pellegrini è incinta? Ecco la risposta che tutti i fan stavano aspettando. Una notizia che sembra essere un fulmine a ciel sereno, i commenti non si tengono e qualcuno ha anche ipotizzato: “Ho capito, si vede già”.

Una notizia aspettata e desiderata che renderà felici tutti, in primis le famiglie che non aspettano altro da molto tempo.

Domani vi diremo una cosa molto figa, questa è stata la didascalia utilizzata per annunciare a tutti cosa sta succedendo di bello (dato che Federica e Matteo sorridono) nella vita dei novelli sposi. C’è un baby in arrivo? Chissà, ma la domanda l’hanno posta in milioni. Al momento la coppia non si è espressa sulla questione ma lo farà a momenti, le facce soddisfatte e spensierate ci fanno ben sperare. Incrociamo le dita.

CINGHIALI FANNO IRRUZIONE IN UNA SCUOLA A PESCARA. IL VIDEO NEL NOSTRO TG