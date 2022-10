Lascia la moglie per la figlia 18enne: lo sfogo dell’ex sui social è virale, “Non ci potevo credere!”

La signora ha lanciato il suo grido sul sito web Reddit a cui ha spiegato quello che le è accaduto improvvisamente dopo aver conosciuto Mark.

La notizia ha iniziato a diventare virale non appena la signora Tiffany l’ha pubblicata qualche mese fa sul sito di intrattenimento (e forum) Reddit.

Nel suo messaggio si legge tra le righe tanta disperazione e rammarico per come sono andate le cose, un momento triste della sua vita che difficilmente riuscirà a darle pace.

La signora americana esordisce spiegando che quando ha incontrato Mark era una mamma single, non credeva che avrebbe potuto innamorarsi ancora e crescere la sua famiglia come aveva sempre desiderato accanto ad un uomo che la faceva essere felice per la prima volta. I due hanno anche avuto un maschietto, frutto di un amore però malato nel profondo…

Sette anni più tardi, infatti, le cose hanno preso una piega molto diversa da come se l’era immaginata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Wanda Nara ha detto addio a Mauro Icardi, tutto sulla sua nuova fiamma: chi è L-Gante?

Scappa con la figlia 18enne dell’ex moglie: “Ora hanno due figli loro”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Una sirenetta”, Federica Panicucci, bikini striminzito e mani tra i capelli. La FOTO fa sognare, si vede tutto

Tiffany nel post spiega che appena sua figlia ha compiuto 18 anni, Mark le ha detto che il loro matrimonio era finito e che avrebbe proseguito la sua vita proprio accanto a quella ragazza che tanto lo rendeva felice come uomo.

“Non potevo crederci. Non ho potuto elaborarlo. Mi sentivo schiacciata, arrabbiata, disgustata. Il mio ex marito non mi ha mai dato vibrazioni inquietanti, ma se è andato con mia figlia quando aveva 18 anni, sono sicura che sia successo qualcosa mentre era minorenne”. Ha sbottato senza peli sulla lingua.

Ha poi ammesso che ha saputo tramite conoscenti, che l’uomo che ora ha 44 anni e la figlia che ora ne ha 22, stanno aspettando il loro secondo bambino.

Una cosa complicata anche solo da raccontare:

“I suoi figli sono i miei nipoti, che sono anche fratellastri con mio figlio. Quanto è malato?! È disgustoso. Non so come superare tutto questo!“.

Tiffany ha detto che fatica a giustificare al figlio di 10 anni l’assenza del padre e della sorella, ma teme che presto le voci arriveranno anche a lui e che soffrirà terribilmente.

CINGHIALI FANNO IRRUZIONE IN UNA SCUOLA A PESCARA. IL VIDEO NEL NOSTRO TG