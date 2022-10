Incendio nella notte: morti tre fratelli, genitori in fin di vita. La tragedia

Tragedia nella notte a Catanzaro, una famiglia è stata sorpresa da un incendio. Tre fratelli ( di 22, 14 e 12 anni) sono morti mentre i genitori sono in fin di vita. I vigili del fuoco sono stati avvertiti verso l’01.30 e si sono precipitati in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978.

Il nucleo familiare era composto da 7 persone, 3 sono morte e 2 sono in fin di vita, le altre 2 sono riuscite a scappare dalla morsa infernale. Tutti gli abitanti del palazzo e delle abitazioni limitrofe, hanno evacuato gli appartamenti.

Al momento, gli inquirenti, stanno cercando di capire l’origine del rogo. Seguiranno aggiornamenti.