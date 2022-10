Paolo Bonolis in pericolo di vita, il racconto che ha lasciato tutti senza parole. Ci è mancato pochissimo, ecco cos’è successo.

Il conduttore Paolo Bonolis ha fatto preoccupare tutta l’Italia, in un video la verità ha lasciato il pubblico senza parole. Com’è potuto accadere? Ci è mancato veramente poco, possiamo tranquillamente affermare che ha visto letteralmente la morte in faccia.

La vicenda è incredibile, si è verificata nel corso della sua brillante carriera, solo dopo anni Bonolis ne ha fatto menzione, ne ha parlato con il collega Fabio Fazio, in un’intervista su Rai 1, a “Che Tempo che fa”. Ecco com’è andata.

Paolo Bonolis, il racconto shock con le tigri

Paolo Bonolis comincia la sua carriera televisiva nel 1980, quando venne scelto, a 20 anni, come volto del programma per ragazzi “3, 2, 1… contatto!”, in onda sull’emittente Rai. Dopo due anni arriva il momento di “Bim Bum Bam” e da quel momento la sua vita è cambiata per sempre.

Dopo oltre 40 anni di onorata carriera, Paolo Bonolis è uno dei presentatori più amati ed apprezzati del panorama televisivo, in questi anni ne ha viste e superate delle belle ed ha avuto a che fare anche con le tigri.

Il conduttore racconta che stava presentando un programma inerente al mondo del circo dove ogni personaggio si sarebbe esibito con un numero, arriva il momento dello spettacolo con le tigri. Il domatore gli spiega che il suo compito, nella gabbia con i felini, era quello di alzare un cerchio attraverso il quale sarebbero poi passati gli animali.

Il primo numero con gli occhi aperti, il secondo con gli occhi chiusi così da fare capire alla tigre di dover ruggire. Durante le prove dello spettacolo andò tutto a gonfie vele, il problema arriva il giorno seguente in diretta.

Per tempi tecnici il programma era cominciato leggermente in ritardo, ragion per cui le tigri erano state spinte a forza nella gabbia per il numero ed erano alquanto nervose. Bonolis decide analogamente di eseguire il numero, il primo balzo del felino è nella norma, tutto procede bene, il secondo quando chiude gli occhi è il delirio.

Avendo gli occhi chiusi, per far capire alla seconda tigre che avrebbe dovuto ruggire, Bonolis non si rese subito conto del pericolo. Aspetta qualche secondo e non sente ruggire, così decide di aprire gli occhi e si trova la faccia dell’animale ad 1cm dalla sua.

Il panico in diretta, gli organizzatori cercarono di tirare fuori il conduttore dalla gabbia ed il domatore di tenere le altre tigri a bada che nel frattempo si erano agitate. Il caos fu generale ma per fortuna andò tutto per il verso giusto.

