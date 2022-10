Pranzo finisce nel peggiore dei modi: tutti intossicati. Cos’è accaduto

Un pranzo è finito nel peggiore dei modi, tutti i commensali intossicati. Scene di panico tra conati di vomito e dissenteria generale.

Un gruppo di persone e nello specifico una società di pesca sportiva, hanno deciso di riunirsi per mangiare tutti insieme i tonni e auto-pescati. Qualcosa però è andato storto dal momento che i commensali hanno avuto problemi di dissenteria e di vomito.

Probabilmente il pesce è stato consumato crudo, senza essere abbattuto ed il pranzo si è trasformato in un inferno. Scopriamo nello specifico cos’è accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Patente, cambia tutto: una vera rivoluzione. Occhio a questo particolare

Ecco cos’è successo a Gubbio, una scena apocalittica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Donna muore in casa: il figlio veglia il cadavere per alcuni giorni

Doveva essere un pranzo in compagnia ma si è rivelato il peggiore degli incontri tra amici. Un gruppo di persone che fa parte di una società sportiva, ha deciso di andare a pesca di tonni per poi consumare il bottino a pranzo, in un ristorante di Gubbio.

Purtroppo però la maggior parte delle persone, sono stati colpiti da vomito e dissenteria acuta. Dopo aver consumato, presumibilmente crudo, il pesce pescato, sono comparsi i primi sintomi.

La vicenda ha fatto molto scalpore dal momento che all’incirca 30 persone hanno avuto bisogno di soccorsi immediati viste le condizioni disperate. Video e foto dell’accaduto sono diventati virali in poco tempo tramite WhatsApp e Facebook, scena da film se considerate il fatto che i commensali vomitavano e defecavano in contemporanea.

Per fortuna nulla di grave, i malcapitati sono stati prontamente soccorsi e sono stati tutti ricoverati in codice verde in ospedale. Di certo ricorderanno per sempre questa disavventura tragicomica, che tanto sta facendo ridere l’Italia ma che pone l’attenzione su un aspetto fondamentale.

Il pesce o qualsiasi altro alimento, per essere consumato crudo, deve subire un particolare processo di abbattitura, eseguibile tramite un apposito macchinario, in caso contrario è bene congelare il prodotto prima di consumarlo o cuocerlo se si desidera mangiarlo subito. Il processo aiuta ad eliminare i batteri presenti nella carne.

SOFIA E FRANCESCO RITROVATI MORTI. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE