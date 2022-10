Wanda Nara ha detto addio a Mauro Icardi, tutto sulla sua nuova fiamma: chi è L-Gante?

La showgirl dopo l’annuncio della separazione dal marito si è vista spesso accanto ad un giovane rapper argentino, ma cosa sappiamo di lui?

Nonostante il campione di calcio starebbe provando a riconquistare la moglie, pare che invece Wanda Nara non abbia alcuna intenzione di rimettere le carte a posto. Anzi, recentemente si vocifera che abbia instaurato una relazione sentimentale con un giovane rapper all’apice del suo successo e che passo dopo passo sta esplodendo anche in Europa.

I due amanti, infatti, poco dopo l’annuncio della rottura con Icardi, sono stati paparazzati insieme sulla pista da bowling a Quilmes, dove i fotografi hanno anche immortalato diversi baci appassionati.

Inoltre il recente video musicale “El ultimo romantico” in cui Wanda Nara appare tra le protagoniste del videoclip immortalata a letto con il rapper avrebbe scatenato le ire funeste dell’ex marito che non avrebbe approvato un comportamento tanto deplorevole da parte della madre dei suoi figli.

Ma che cosa sappiamo di questo giovane?

Chi è L-Gante, nuova fiamma di Wanda Nara

Il suo vero nome è Elian Ángel Valenzuela ed è nato in Argentina il 5 aprile 2000. Ha appena 22 anni ma il mondo della musica lo sta già apprezzando enormemente per le sue doti canore, e per la sensazionale capacità di aver unito insieme la combia, genere latino-americano, con la musica contemporanea rap.

In passato il ragazzo ha avuto una relazione con Tamara Baez, dalla cui storia è nata la figlia Jamaica.

Wanda e L-Gante si sono conosciuti per unire insieme due realtà diverse imprenditoriali unicamente a fini commerciali, eppure però, secondo quanto riportano le principali testate giornalistiche, tra di loro è scattato ben altro.

Ricordiamo invece che Nara ha 35 anni e 5 figlia nati da due precedenti matrimoni: da Maxi Lopez sono nati Valentino Gastón nel 2009, Constantino 2010 e Benedicto 2012 mentre dopo le nozze con Icardi nel 2014 anche Francesca (nata nel 2015) e Isabella (2016).

