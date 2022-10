Aurora Ramazzotti stenta a crederci, ecco cosa le sta succedendo. Lo spoiler social lascia i fan senza parole.

Aurora Ramazzotti è alle prese con un cambiamento epocale, sui social ha voluto condividere con i suoi milioni di follower un aspetto che finora aveva considerato e non preso in considerazione.

E’ sbalordita di come in pochissimo tempo tutto sia cambiato e nota ogni segno sempre di più, naturalmente nulla di grave visto il suo stato interessante ma per lei, alle prese con la sua prima gravidanza, ha dovuto fare i conti con una grande novità.

Aurora Ramazzotti sta vivendo il primo trimestre di gravidanza, il corpo sta cambiando e sta iniziando a notare cosa comporta lo stato interessante. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, aspetta un bambino, un maschietto, la notizia è stata resa nota qualche settimana fa con una mega festa.

La ragazza è molto attiva sui social e per questo è molto seguita, in questo momento sta facendo un report giornaliero di quelle che sono le gioie ed i dolori del momento. I follower interagiscono con lei e c’è qualcuno che le da dei consigli su come affrontare al meglio il periodo.

Com’è noto, Aurora con il suo compagno Goffredo, si è spostata in una casa più grande ed accogliente, pronta ad ospitare il nascituro che verrà al mondo l’anno prossimo. In questa occasione l’influencer ha sottolineato un aspetto decisamente importante che riguarda la sua attuale condizione.

Il pancino cresce a vista d’occhio e per l’appunto ha tenuto a sottolineare che i vestiti non le stanno più, ragion per cui ha dovuto acquistare indumenti più larghi ed adatti alle sue forme ed al suo corpo che cambia per accogliere la nuova vita.

Ma a parte questo piccolo inconveniente, la 25enne è sempre raggiante, sta vivendo il momento in modo molto sereno assaporando tutti gli aspetti positivi che la quotidianità le sta offrendo.

