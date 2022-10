Un uomo di 57 anni è morto venerdì mattina a Tambre, in provincia di Belluno, soffocato da un boccone di cibo mentre pranzava in un agriturismo. Inutili i soccorsi.

Stava pranzando con alcuni amici in un agriturismo, quando è rimasto soffocato da un pezzo di carne. Ha perso così la vita un uomo di 57 anni nella tarda mattinata di venerdì a Tambre, centro nella provincia di Belluno.

Proprio gli amici ed il gestore dell’attività, vedendo il 57enne star male, lo hanno soccorso e chiamato il 118. A nulla, però, sono serviti tutti i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici del Suem arrivati sul posto anche a bordo di un elisoccorso.

È Mauro Viale, 57enne di Mestre (Venezia), l’uomo deceduto in un agriturismo di Tambre, in provincia di Belluno, mentre pranzava con alcuni amici.

Da quanto ricostruito, Viale era uscito con i compagni per fare una passeggiata tra i boschi del bellunese. Terminata la camminata, come riferiscono i colleghi de Il Gazzettino, il gruppo ha deciso di fermarsi al Bar Bianco per mangiare qualcosa. Durante il pranzo, però, un pezzo della carne ordinata dal 57enne gli ha ostruito le vie aeree soffocandolo.

Il gestore del locale e gli amici hanno subito soccorso l’uomo praticandogli la manovra di Heimlich ed hanno lanciato l’allarme. Pochi minuti e presso l’agriturismo sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118. Considerata la gravità dell’accaduto è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nei pressi dell’agriturismo, ma poi ripartita vuota. L’equipe medica, difatti, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Viale, praticamente, scrive Il Gazzettino, avvenuto sul colpo. Sotto choc le tante persone che all’ora di pranzo avevano raggiunto il ristorante.

La notizia della morte di Viale ha sconvolto la comunità di Mestre, ma anche quella di Rossetto di Marcon (Venezia), dove il 57enne lavorava presso un ipermercato. L’ultimo saluto mercoledì mattina, 26 ottobre, presso la chiesa di San Giuseppe a Mestre.

