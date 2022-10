Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì a Torino dopo essere precipitato dalla finestra di un b&b, dove aveva affittato una stanza con la fidanzata.

Nella notte tra giovedì e venerdì a Torino, un ragazzo di soli 22 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un bed and breakfast, dove stava alloggiando con la fidanzata. Un volo dal settimo piano che non gli ha lasciato scampo.

Proprio la fidanzata ha lanciato l’allarme e, poco dopo, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del giovane: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto al suolo. Dai primi riscontri sembra essersi tratto di un gesto volontario.

Una tragedia immane quella consumatasi a Torino nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre. Un ragazzo di 22 anni, originario della Sicilia, ma da anni residente a Settimo Torinese è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un bed and breakfast.

Il giovane stava alloggiando, insieme alla fidanzata, in una stanza della struttura ricettiva, sita al settimo piano di un palazzo di corso Orbassano, nel quartiere Mirafiori. Durante la notte, secondo quanto scrivono i colleghi di Repubblica, è precipitato dalla finestra sotto gli occhi della fidanzata che non ha potuto far nulla per fermarlo. Un volo di decine di metri prima dell’impatto al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte della ragazza e dei gestori del b&b.

Intervenuti sul luogo del drammatico episodio, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del 22enne, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nella caduta.

Accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Mirafiori che hanno attivato le indagini. L’ipotesi più accreditata al momento, scrive Repubblica, è quella del suicidio, ma saranno i successivi accertamenti a stabilirlo con certezza. La Procura potrebbe disporre gli esami tossicologici per capire se il giovane possa aver assunto sostanze stupefacenti o alcol nel corso della serata, prima di precipitare nel vuoto.

