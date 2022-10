Una confessione shock, nessuno sapeva quale segreto celasse il giornalista Vittorio Feltri. La sua dichiarazione ha spiazzato tutti.

Vittorio Feltri si è raccontato in una recentissima intervista al Corriere della Sera, è stato un momento toccante dal momento che ha confessato una scomoda e brutale verità che nessuno conosceva.

Il fondatore e direttore editoriale di Libero, ha raccontato come la sua vita sia stata segnata da un gravissimo lutto e come da solo si sia dovuto rimboccare la maniche per riuscire a dare un futuro migliore alle persone che amava.

A discapito di quanto si possa credere non ha vissuto un’infanzia spensierata, anzi. Ben presto ha fatto i conti con una brutale verità.

La confessione shock di Vittorio Feltri, nessuno sapeva

Feltri racconta che il suo primissimo ricordo è la morte di suo padre Angelo, lui aveva solo 6 anni ed ha dovuto affrontare una perdita così atroce, a quel tempo l’uomo aveva soli 43 anni e venne ucciso dal morbo di Addison, oggi curabile tranquillamente con delle semplici iniezioni di cortisone.

“Due ore prima di andarsene volle vedere me, mio fratello Ariel e mia sorella Marianna, come una sorta di benedizione. Non so se mi riconobbe. Mia madre vendeva la pasta Combattenti, la sera attendevo alla finestra il suo ritorno. E quando la vedevo arrivare, correvo per le scale per abbracciarla stretta”, ha confessato a cuore aperto.

All’età di 14 anni, Vittorio è andato a lavorare come fattorino, ma anche come vetrinista e la Domenica lavorava extra per arrotondare al piano bar Don Rodrigo di Lecco. Non è stata una vita facile ma questo non l’ha scalfito.

Grazie a don Angelo, suo maestro, Vittorio ha studiato e proseguito verso quello che voleva fare davvero, il giornalista. Con molti sacrifici e tanta gavetta, ci è riuscito, non perdendo mai di vista il suo obiettivo, ovvero realizzare qualcosa di grande ed unico partendo da umilissimi origini.

Molti non sanno che durante la sua vita, Vittorio ha vissuto un altro lutto, che lo ha segnato profondamente. Da giovane si innamorò di Maria Luisa, la ragazza rimase subito incinta, si organizzò un matrimonio riparatore e si seppe che la donna era in attesa di due gemellini. Vittorio confessa che alla notizia quasi svenne.

Fin qui nulla di strano se non per il fatto che Maria Luisa, giovane ventenne morì di parto. Vittorio non sapeva come fare per cui portò le neonate al brefotrofio, le impiegate erano tantissime, si guardò intorno e scelse la più bella, la corteggiò e si sposò.

Enoe fece da madre alle sue bambine appena nate e per questo, sottolinea Vittorio le sarà per sempre grato. Con la seconda donna ha avuto altri due figli.

