Una giovane donna di 35 anni è stata trovata morta ieri pomeriggio nella sua casa di Bolzano: gli inquirenti, che indagano per omicidio, stanno cercando il marito.

Nel pomeriggio di ieri a Bolzano, una 35enne è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento. A fare la terribile scoperta sono stati gli agenti della Polizia, giunti sul posto dopo la segnalazione dei parenti del marito della giovane donna.

Quest’ultimo pare abbia chiamato i familiari raccontando di essere ricercato e annunciando di dover scappare. Ora sono in corso le indagini sul caso: l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio. Ricercato il marito che avrebbe fatto perdere le sue tracce allontanandosi dal capoluogo altoatesino.

Si chiamava Alexandra Elena Mocanu, la donna di 35 anni che ieri pomeriggio, domenica 23 ottobre, è stata trovata morta nella sua abitazione, un appartamento sito in viale Trieste a Bolzano. La 35enne di origine romena viveva da tempo nel capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista.

La segnalazione è scattata quando il marito, un 42enne di origine albanese, avrebbe chiamato i parenti affermando di dover scappare in quanto ricercato dalle forze dell’ordine. I familiari, riporta la redazione di Tgcom24, sentendo le parole dell’uomo, hanno subito contattato la polizia.

Gli agenti della Polizia di Bolzano si sono, dunque, precipitati presso l’abitazione rinvenendo il corpo ormai senza vita della giovane che pare sia stato trovato avvolto in una coperta. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Scientifica, occupatisi dei rilievi del caso. Non si conoscono i dettagli della vicenda, sulla quale vige il massimo riserbo.

Gli investigatori, che hanno avviato le indagini per comprendere cosa sia accaduto nel dettaglio, ipotizzano possa essersi trattato di un femminicidio. Al momento non si hanno notizie del marito della 35enne che, riportano i colleghi di Tgcom24, si sarebbe allontanato da Bolzano in macchina portando con sé il telefono della moglie. L’uomo, ricercato dalle forze dell’ordine, potrebbe essere scappato verso l’Albania, suo paese d’origine.

