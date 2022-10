Un 45enne è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco: il delitto nella serata di ieri a Cornaredo, in provincia di Milano. Indagano i carabinieri.

Riverso in auto con delle ferite d’arma da fuoco. Così è stato trovato dai carabinieri un uomo di 45 anni nella tarda serata di ieri a Cornaredo, in provincia di Milano. Il 45enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è spirato poco dopo il ricovero.

Da una prima ricostruzione, pare che la vittima abbia ingaggiato una lite in un bar con due persone, i tre poi si sarebbero allontanati a pochi metri di distanza dal locale. Qui sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che avrebbero raggiunto il 45enne.

Cornaredo, 45enne ucciso a colpi d’arma da fuoco dopo la lite nel bar: indagano i carabinieri

Omicidio nella tarda serata di ieri, domenica 23 ottobre, a Cornaredo, nell’hinterland milanese. Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco.

L’allarme è partito quando alcuni residenti hanno udito degli spari ed hanno chiamato il 112. Sul posto, tra via Varese e via della Repubblica, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. I militari dell’Arma, scrive Il Giorno, hanno trovato all’interno di un’auto, lato conducente, il 45enne privo di sensi con ferite d’arma da fuoco ed in mano un coltello a serramanico.

I soccorritori del 118 lo hanno caricato sull’ambulanza e trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Carlo di Milano. Qui i medici non hanno potuto far nulla per tenerlo in vita: poco dopo l’arrivo presso il nosocomio, il 45enne è deceduto.

I carabinieri di Corsico stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e rintracciare i responsabili. Da quanto emerso, scrive Il Giorno, pare che la vittima, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe discusso con due persone in un bar, sito a pochi metri di distanza dal luogo del ritrovamento. Poco dopo, i tre sarebbero usciti dal locale ed i residenti avrebbero sentito gli spari. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

