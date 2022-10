Monica Bellucci ha stregato Instagram, il gesto ha mandato in confusione milioni di fan: si è temuto il peggio.

Nata a Città di Castello (Perugia), nel 1964, Monica Bellucci è una delle donna più belle al mondo oltre ad essere una delle attrici più apprezzate sul grande schermo.

Dopo aver conseguito la maturità classica decise di iniziare a lavorare come modella, così da potersi pagare l’Università essendosi scritta alla Facoltà di Giurisprudenza, poco dopo abbandonò gli studi e si trasferì a Milano dedicandosi completamente alla recitazione ed alla moda.

Il bacio che manda in tilt Instagram, che splendore

La vita amorosa dell’attrice è stata decisamente travagliata, ha sposato il fotografo argentino Claudio Carlos Basso, successivamente l’attore italiano Nicola Farron, ed infine l’attore francesce Vincent Cassel, con il quale mette al mondo due figli, Deva e Léonie. Dopo la fine del matrimonio con quest’ultimo a rapire il cuore di Monica è Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane, purtroppo però anche qui è un buco nell’acqua. Attualmente l’attrice risulta single.

Ad ogni modo Monica ha avuto molto successo dal punto di vista lavorativo, la sua fama è internazionale ed è stata protagonista di molteplici film di successo. Raffinata, dolce, sensuale, unica, la Bellucci è un fiore all’occhiello per l’Italia che si vanta di averla come rappresentate nel mondo.

Un piccolo video postato su Instagram ha scatenato un putiferio, un gesto innocente ha catturato la fantasia di milioni di persone.

La bellissima attrice ha voluto ringraziare i fan con un bacio volante: “Thank you so much for this beautiful moment at the Film Festival Lumière 2022 – Grazie mille per questo bellissimo momento al Film Festival Lumière 2022″, scrive soddisfatta e sorridente.

Con una piccola clip è riuscita ad attirare l’attenzione di milioni di follower, tutti hanno interagito con lei complimentandosi per la bellezza, la raffinatezza e la carriera.

