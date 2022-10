Un ragazzo di 22 anni ed un uomo hanno perso la vita nella serata di ieri in un tragico incidente verificatosi l’autostrada A1 a Napoli. Ferita una ragazza.

Incidente mortale ieri sera lungo l’autostrada A1 a Napoli, nei pressi dello svincolo verso il Centro Direzionale. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni ed un altro uomo, di cui non sono state rese note le generalità.

Quest’ultimo sembra abbia attraversato la carreggiata, per cause ancora da determinare, ed è stato centrato dalla moto condotta dal 22enne, su cui viaggiava anche una ragazza, rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul luogo dello scontro i soccorsi e le forze dell’ordine.

Due morti ed un ferito. È il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri sera, domenica 23 ottobre, sull’autostrada A1 vicino l’uscita Napoli-Centro Direzionale.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, ma stando alle prime ricostruzioni, come riferiscono alcune testate locali e la redazione di Today, un uomo avrebbe attraversato la carreggiata a piedi. In quell’istante sarebbe sopraggiunta una moto, con a bordo un 22enne ed una ragazza, che ha centrato in pieno l’uomo scaraventandolo sull’asfalto.

La centrale operativa ha inviato sul posto diverse ambulanze. Per il motociclista ed il pedone, purtroppo, era ormai troppo tardi: i sanitari, nonostante i vari tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto per le gravi lesioni riportate. La giovane passeggera della due ruote, rimasta ferita, è stata trasferita presso l’ospedale del Mare, dove ora si trova ricoverata. Le sue condizioni sembrerebbero destare preoccupazione.

I rilievi di legge sono stati condotti dagli agenti della Polizia Stradale che ora stanno conducendo le indagini per chiarire quanto avvenuto. Da determinare le ragioni per le quali la vittima avrebbe attraversato a piedi la corsia in un punto peraltro molto trafficato: tra le ipotesi, riporta la redazione Today, anche quella di un possibile guasto alla sua vettura, circostanza ancora da confermare.

