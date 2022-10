Nunzia De Girolamo, mai vista così “libera”. Senza paura lo fa davanti a tutti – FOTO

Nunzia De Girolamo si sente davvero libera, su Instagram da sfogo ai suoi pensieri ed in milioni concordano con l’ex parlamentare.

L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo sui social si sente libera, per questa ragione ha deciso di farlo. Un tripudio di commenti e cuoricini hanno inondato la sua bacheca, seguita da 129k di follower.

La De Girolamo è una donna molto forte caratterialmente ed anche in questo caso, ha deciso di far vedere a tutti di che pasta è fatta, senza peli sulla lingua non si è tirata indietro nel far valere il suo pensiero.

Nunzia De Girolamo, sostenitrice della libertà

Nata a Benevento nel 1975, Nunzia De Girolamo è sempre stata una donna con gli attributi. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma, La Sapienza, ha proseguito la professione forense ma nel 2007 arriva la svolta che la vedrà protagonista della vita politica italiana.

Essendo una coordinatrice cittadina del partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, nel 2008 viene candidata alle Elezioni Politiche, nel partito nato da FI, Il Popolo delle Libertà. Nel 2013 viene rieletta alla Camera e nominata Ministra delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.

Per Nunzia si apre un percorso di vita nuovo, dinamico ed interessante. Essendo una persona curiosa ed anche molto professionale, inizia ad essere ospite in diverse trasmissioni nazionali di rilievo, oggi oltre a dire la sua in televisione come opinionista lavora anche come conduttrice.

Nunzia è una persona senza peli sulla lingua, ed anche sui social dice sempre quello che pensa, il suo ultimo post ha sottolineato ancora di più questa sua libertà di pensiero: “Essere una donna libera è una missione. Una scelta di vita per coloro che credono nel sogno di essere sempre e comunque se stesse. Serve coraggio per essere libere, ma anche per le grandi decisioni e responsabilità”, esordisce l’ex parlamentare.

“La retorica delle quote rosa, non mi ha mai convinto. Ho sempre preferito le quote merito”, un merito che negli anni si è sudata ed ha ottenuto con tanti sacrifici.

