Ieri pomeriggio a Valdagno (Vicenza), una donna ha perso la vita dopo essere caduta dalla balaustra di un ponte, dove era salita per farsi una foto. Sul posto i sanitari ed i carabinieri.

Una donna di 49 anni è precipitata per diversi metri dalla balaustra di un ponte, dove era salita per farsi scattare una foto, perdendo la vita. Questa la terribile tragedia consumatasi ieri pomeriggio a Valdagno, comune in provincia di Vicenza.

Un’amica, che ha assistito ai quei drammatici momenti, ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, al loro arrivo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del Suem 118 hanno potuto solo dichiarare la morte della 49enne. Ora indagano i carabinieri.

Tragedia a Valdagno, in provincia di Vicenza. Violeta Melniciuc, 49enne di origine moldava che lavorava in città come badante, è morta dopo essere caduta dal ponte della Libertà.

La donna stava trascorrendo il pomeriggio di riposo insieme ad un’amica. Stando ad una prima ricostruzione, come riferisce la redazione de Il Giornale di Vicenza, giunta presso il ponte avrebbe deciso di farsi scattare una foto salendo sulla balaustra, ma qualcosa sarebbe andato storto. La 49enne è precipitata nel vuoto finendo sul greto del torrente Agno, dopo un volo di decine di metri. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dell’amica.

Pochi minuti ed in via Vittorio Emanuele Marzotto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff del Suem 118. I pompieri hanno raggiunto il punto in cui era terminata la donna che è stata affidata ai sanitari, ai quali non è rimasto altro che constatarne il decesso. Fatali le ferite riportate nell’impatto al suolo.

Come da prassi, sono arrivati sul posto anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire la dinamica del drammatico episodio. Maggiori elementi, riportano Il Giornale di Vicenza, potranno emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona, acquisiti dai militari dell’Arma.

