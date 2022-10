Un’auto condotta da un ragazzo di 22 anni si è schiantata contro un muro a La Stanga, frazione di Sedico (Belluno): nulla da fare per il giovane automobilista.

Un incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni. È accaduto ieri mattina lungo la strada regionale 203 in località La Stanga, nel comune di Sedico (Belluno). L’auto del 22enne si è schiantata contro un muretto di una casa e successivamente si è capovolta.

Dopo il terrificante sinistro, i soccorsi sono arrivati sul posto, ma per il giovane era ormai troppo tardi. Ai sanitari del 118 non è rimasto altro che appurarne il decesso. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi.

È Alessandro Tabaku, ragazzo di 22 anni residente di Codogné (Treviso), la vittima dell’incidente stradale avvenuto all’alba di ieri, lunedì 24 ottobre, sulla regionale 203 Agordina a La Stanga, frazione di Sedico, in provincia di Belluno.

Stando alle prime informazioni, riportate dai colleghi de L’Adige, il giovane, per evitare un cervo che aveva attraversato la carreggiata, ha sterzato bruscamente e la sua auto si è schiantata contro il muro di un’abitazione, nei pressi di un ristorante. Dopo l’urto, l’utilitaria si è ribaltata nel terreno adiacente. Alcuni automobilisti in transito, accorgendosi dell’accaduto, hanno dato l’allarme.

Per estrarre il conducente dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che poi lo hanno affidato ai sanitari del 118. Per il 22enne, però, non c’è stato altro da fare che dichiararne il decesso. Fatali i traumi e le lesioni riportate nell’incidente.

I carabinieri hanno condotto i rilievi ricostruendo la dinamica del sinistro anche grazie alle testimonianze degli automobilisti che avrebbero visto la scena.

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia di Alessandro, che, riferisce la redazione de L’Adige, si era da poco laureato in economia aziendale e lavorava presso la Luxottica di Agordo. Al momento della tragedia pare che il 22enne si stesse recando proprio a lavoro per iniziare il turno.