Un docente di matematica di 57 anni è morto ieri dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in bici la statale 114 Siracusa-Catania. Ferito l’amico della vittima.

Tragedia sulle strade siciliane. Nel pomeriggio di ieri, lungo la statale 114 Siracusa-Catania, due persone sono state travolte da una vettura mentre si trovavano in sella alle loro bici, nei pressi di un ristorante del capoluogo etneo.

Uno dei due ciclisti, un docente di matematica di 57 anni, è deceduto sul colpo dopo l’impatto. L’altro è rimasto gravemente ferito ed ora si trova ricoverato in ospedale. Diversi i mezzi di soccorso sopraggiunti sul posto.

Un morto ed un ferito grave. Questo il bilancio drammatico dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 24 ottobre, a Catania. A perdere la vita Alfredo Floridia, 57enne ingegnere e docente di matematica presso l”istituto “Licei Vittorini-Gorgia” di Lentini.

Il professore, grande appassionato di ciclismo, aveva deciso di fare un giro insieme ad un amico. I due, riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, stavano percorrendo la strada statale 114 Orientale Sicula, quando una vettura li ha centrati in pieno facendoli finire sull’asfalto.

Sul luogo dell’investimento, nei pressi di un ristorante, sono arrivati i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. I sanitari hanno provato a rianimare Floridia, ma gli sforzi non hanno avuto esito ed alla fine si sono arresi dichiarandone la morte. L’amico, di cui non sono state rese note le generalità, invece, riporta Il Giornale di Sicilia, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove ora versa in gravi condizioni.

A stabilire la dinamica del sinistro, ancora del tutto da chiarire, saranno gli accertamenti della Polizia Locale del capoluogo etneo, occupatasi dei rilievi di legge sul posto.

La morte del docente, che lascia la moglie e tre figli, ha sconvolto tutti i colleghi dell’Istituto di Lentini e l’intera comunità locale. Già tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia e quelli pubblicati anche sui social network.