Ieri pomeriggio a Colleberardi, frazione di Veroli (Frosinone), un pensionato 66enne è morto cadendo dalle scale mentre raccoglieva le olive.

Un uomo di 66 anni è morto ieri pomeriggio mentre era intento a raccogliere olive nel giardino della sua casa di Colleberardi, frazione di Veroli, in provincia di Frosinone. Il pensionato sarebbe caduto dalla scala sulla quale era salito battendo la testa contro un muro di cemento.

I soccorritori, allertati da alcuni familiari, si sono portati sul posto ed hanno trasferito il 66enne in ospedale, dove è spirato poco più tardi. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica della tragedia: la salma è stata già restituita alla famiglia per le esequie.

Veroli, cade da una scala nel giardino di casa: 66enne muore mentre raccoglie le olive

Stava raccogliendo le olive nel giardino di casa, ma è precipitato da una scala ed è morto. Questo il terribile destino di Sergio Cretaro, piastrellista in pensione di 66 anni residente a Colleberardi, piccola frazione del comune di Veroli, in provincia di Frosinone.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 ottobre, il 66enne si trovava nel terreno per la raccolta delle olive insieme ad alcuni familiari. Mentre era su una scala, poggiata ad una pianta, riportano alcune fonti locali tra cui la redazione di Frosinone Today, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Un volo di alcuni metri in seguito al quale ha battuto la testa contro un muro di cemento sottostante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Titolare di una ditta muore in un incidente sul lavoro: inutili i soccorsi

Scattata la segnalazione, sul posto la centrale operativa ha inviato gli operatori sanitari del 118. Caricato sull’ambulanza, Cretaro è stato trasportato d’urgenza verso l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far nulla per tenerlo in vita: il pensionato è deceduto poco dopo per i gravissimi traumi riportati nella caduta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Moto sbanda e si schianta contro un albero: muore padre di due bambini

Non sono stati disposti ulteriori accertamenti sulla salma che è stata già restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie. I funerali, riportano i colleghi di Frosinone Today, si sono tenuti questa mattina, martedì 25 ottobre, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Consolazione di Colleberardi.