Arisa nuovo ritocchino a viso e décolleté: “Così facciamo più audience”. Occhi puntati sul reggiseno abbassato…

La cantante ieri si è recata presso il suo centro estetico milanese e si è sottoposta ad un nuovo trattamento estetico per il ringiovanimento della pelle.

La cantante sa come attirare su di sé l’attenzione mediatica e dei fan che la seguono anche per il suo carattere forte e deciso nell’affrontare anche le problematiche più difficili.

Più volte nei mesi scorsi ha portato alla ribalta la questione dell’accettazione di sé a tutto tondo, sia con qualche chilo di troppo ma anche come essere vulnerabile, soggetto a cambiamenti repentini e trasformazioni totali del proprio look.

Arisa è stata da molti definita come una “trasformista” in grado di evolvere e non essere mai uguale a se stessa. Per questo i suoi follower la amano alla follia e osservano ogni sua azione come imprevedibile e fuori dagli schemi. Ecco che cosa ha fatto ieri, nuova trasformazione in atto?

Arisa abbassa il reggiseno, occhi puntati solo lì

Dopo il lungo periodo dei chili in eccesso, Arisa dalla partecipazione a “Ballando con le stelle 2021” ha scelto di rimettersi in forma completamente, a partire dall’alimentazione fino alla cura del suo corpo che oggi appare tonico e rimodellato.

Ha scelto anche di sottoporsi a vari micro ritocchi al viso e alle gambe per eliminare qualche piccala ruga o inestetismi tramite trattamenti non invasivi che però regalano un’aria più fresca e radiosa.

Lo ha fatto anche ieri rivolgendosi alla dottoressa Annalisa Dessì che l’ha sottoposta ad una seduta di iPix, un macchinario indicato per il ringiovanimento cutaneo di viso e décolleté tramute skin resurfacing e micro aghi.

Arisa si è mostrata mentre sdraiata sul lettino si sottoponeva alla pratica medicale, fiduciosa delle abili mani della dottoressa che si stava per prendere cura di lei. Non ha neppure lesinato nell’abbassare il reggiseno dinanzi la fotocamera del cellulare, intrepida come sempre anche a fronte degli occhi indiscreti del suo pubblico.

“Metto le mie tett**e in primo piano così facciamo più audience”, ha esclamato, tra le risa della dottoressa e gli occhi spalancati del suo pubblico estasiato.

