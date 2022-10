Una donna, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita questa mattina dopo essere stata investita da un treno tra le stazioni di Latisana e Portogruaro.

Dramma nella mattinata di oggi tra le province di Udine e Venezia. Una donna è stata travolta e uccisa da un treno lungo i binari nel tratto compreso tra le stazioni di Latisana e Portogruaro sulla linea Venezia-Trieste.

Segnalato l’accaduto, sul luogo del tragico investimento sono arrivate le squadre di soccorso, ma per la vittima era ormai troppo tardi. Ora gli agenti della Polizia Ferroviaria stanno cercando di capire la dinamica della tragedia attraverso gli accertamenti del caso.

Portogruaro, donna muore investita da un treno sui binari: bloccata la circolazione ferroviaria

Intorno alle 7 di questa mattina, mercoledì 26 ottobre, una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. L’investimento è avvenuto sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste tra le stazioni di Latisana e Portogruaro, comuni rispettivamente della provincia di Udine e Venezia.

La donna, di cui non sono state rese note le generalità, scrivono alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Veneto, sarebbe stata centrata da un convoglio in transito lungo i binari. Un impatto che il macchinista non è riuscito ad evitare e non avrebbe lasciato alcuno scampo alla vittima.

La centrale operativa, dopo la segnalazione di Trenitalia, ha inviato l’equipe medica del 118, giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo, ai soccorritori non è rimasto altro che dichiarare il decesso della donna, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate nell’investimento.

I rilievi sono stati condotti dalla Polizia Ferroviaria che ora dovrà appurare la dinamica della tragedia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto estremo. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine, la circolazione sulla linea è stata sospesa. Inevitabili le ripercussioni: diversi i treni, riporta Il Corriere del Veneto, bloccati con ritardi di oltre un’ora. Trenitalia ha provveduto attivando un servizio sostitutivo autobus per i passeggeri.

