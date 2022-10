Una perenne combutta tra Romina Power e Loredana Lecciso, le due donne sono ai ferri corti, la cantante ha esagerato. Ecco cos’è accaduto.

E’ passato un mese da quando Romina Power ha diffidato Domenica In, a tal proposito arriva senza remore la replica della rivale della cantante, l’attuale compagna dell’ex marito, che dice: “Questa volta si è oltrepassato il limite”.

La Lecciso ha criticato il gesto della Power che ha notificato un’ingiunzione a Mara Venier agli inizi di ottobre in occasione dell’intervista andata in onda a Domenica In. La conduttrice non ha ben compreso i motivi del gesto e lo rese noto anche in diretta televisiva, dal momento che con la Lecciso la Power era stata solo menzionata.

La guerra tra le due donne non finirà mai, cos’altro è accaduto?

“Proprio non me l’aspettavo”, commenta Loredana Lecciso esprimendo la sua opinione sull’accaduto che ha sconvolto tutta Italia. “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così”, “Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In”, continua imperterrita nel raccontare l’assurdità del gesto.

Nel contesto dobbiamo sottolineare che la Power non ha dato alcuna motivazione in merito, ha solo agito per un suo tornaconto personale.

La confessione è stata fatta sul settimanale DiPiù, da quanto riferito si evince che fu proprio Mara Venier a rendere nota la diffida ricevuta da parte dell’avvocato della Power. Prima di intrattenere una conversazione con la Lecciso durante la trasmissione, la conduttrice ha commentato: “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso poi vediamo”.

Naturalmente un velo di fastidio si è notato sul volto di zia Mara ma da vera padrona di casa, ha anche augurato buon compleanno alla diretta interessata che continua a mantenere il silenzio.

