Si stava recando in ospedale per iniziare il turno di lavoro, ma durante il tragitto ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Questo il tragico destino di un infermiere di 38 anni. Il sinistro è avvenuto ieri mattina a Spinea, in provincia di Venezia.

Il 38enne era alla guida di una moto che, per cause da determinare, è entrata in collisione con un camion all’altezza di un incrocio. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove poco dopo il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Spinea, moto impatta contro un camion ad un incrocio: giovane infermiere muore mentre va al lavoro

Incidente mortale sulle strade del nostro Paese, l’ennesimo. È accaduto nella mattinata di ieri, martedì 25 ottobre, a Spinea, centro della provincia di Venezia. La vittima è Salvatore Silvestre, infermiere 38enne originario della provincia di Napoli, ma residente da tempo nel comune del veneziano.

Il giovane infermiere stava raggiungendo, a bordo della sua moto, l’ospedale Civile di Venezia, dove prestava servizio. Mentre percorreva la strada camionabile, però, secondo quanto riferisce Venezia Today, la sua due ruote si è scontrata con un camion all’incrocio con via Prati. Un impatto molto violento che lo ha fatto sbalzare dalla sella facendolo finire sull’asfalto.

I soccorsi del 118 hanno impiegato pochi minuti per arrivare sul luogo dello scontro. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è arrivato in condizioni disperate. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita: poco dopo il ricovero, il cuore di Salvatore ha smesso di battere per sempre.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine, accorse sul posto, a chiarire con precisione la dinamica del sinistro costato la vita al 38enne che, riportano i colleghi di Venezia Today, lascia la compagna Antonietta. Sotto choc i colleghi e l’intera comunità di Spinea.

