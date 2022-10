Nella serata di ieri, una ragazza è morta ed un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

Ancora un incidente mortale sulle nostre strade. È accaduto questa mattina all’alba a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. A perdere la vita una ragazza di soli 20 anni che viaggiava a bordo di un’auto scontratasi contro un’altra vettura.

Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito anche un 19enne, che si trovava sullo stesso mezzo della vittima. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dai soccorsi giunti sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Castel San Giorgio, due auto si scontrano all’incrocio: morta ragazza di 20 anni, grave il cugino

Una scia di sangue infinita quella delle vittime sulle strade italiane. Questa mattina, giovedì 27 ottobre, all’alba l’ennesima tragedia: una ragazza di 20 anni, di cui non si conosce l’identità, è deceduta a Castel San Giorgio, centro della provincia di Salerno.

La 20enne, secondo quanto appreso dalla redazione di Salerno Notizie, pare viaggiasse a bordo di una vettura, su cui si trovavano altri tre ragazzi, tra cui il cugino 19enne. Per cause ancora da determinare, il mezzo si è scontrata con un’altra auto all’altezza dell’incrocio Torello, al confine con Siano. L’urto è stato devastante.

In pochi minuti sono arrivati diversi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118. I pompieri hanno estratto gli occupanti dai veicoli e li hanno affidati allo staff sanitario ai cui non è rimasto altro che constatare la morte della 20enne, sopraggiunta sul colpo. Il cugino, scrive Salerno Notizie, è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove ore si trova ricoverato in condizioni disperate.

A stabilire con precisione la dinamica dello scontro saranno gli accertamenti dei carabinieri che, arrivati sul luogo della tragedia, hanno condotto i rilievi di legge.

La notizia della morte della ragazza ha gettato nel dolore l’intera comunità di Castel San Giorgio, dove viveva. Tra i diversi messaggi di cordoglio per la famiglia anche quello del sindaco Paola Lanzara.