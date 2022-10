Una ragazza di soli 28 anni è morta ieri sera a Riardo uccisa da un colpo di fucile esploso accidentalmente mentre si trovava nella casa della sua famiglia. Arrestato 23enne.

Raggiunta da un colpo di fucile, esploso per sbaglio mentre si trovava nella camera da letto dell’abitazione della sua famiglia insieme ad un 23enne. È morta così una giovane di soli 28 anni nella serata di ieri a Riardo, in provincia di Caserta.

Il giovane, dopo quanto accaduto, ha subito chiamato il numero unico per le emergenze. Purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati presso l’appartamento per la giovane non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il 23enne ed ora indagano sul caso.

È Francesca Compagnone, 28enne residente a Teano, comune in provincia di Caserta, la vittima della tragedia consumatasi nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 ottobre, a Riardo.

La ragazza, secondo le prime informazioni, riportate dalle testate locali e dalla redazione di Leggo, era nella camera da letto della casa della sua famiglia con un 23enne di origine moldava. Quest’ultimo sembra abbia preso in mano un fucile semiautomatico puntandolo contro la 28enne, ma improvvisamente è partito un colpo che ha raggiunto la vittima. A quel punto, lo stesso 23enne ha allertato i soccorsi.

Presso l’abitazione è stato inviato un equipaggio del 118 che ha provato a rianimare disperatamente la giovane. Tutto inutile, purtroppo: alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Capua ed i colleghi della stazione di Pietramelara che hanno arrestato il 23enne, ora accusato di omicidio colposo. I militari dell’Arma avrebbero ritrovato e sequestrato in casa, riferiscono i colleghi di Leggo, l’arma dal quale è partito il colpo ed altri due fucili con canne sovrapposte.

Ora si sta indagando per far chiarezza sul drammatico episodio. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio accidentale, ma saranno i successivi accertamenti a confermarlo.