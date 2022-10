Elisabetta Canalis manda i fan in ebollizione. La fiamma della sua passione è sempre accesa e la foto ne è testimone.

L’ex velina mora di Striscia la Notizia, programma satirico di Antonio Ricci in onda in prima serata su Canale 5, ha deciso di fare un regalino ai fan in un giorno normale della settimana.

Elisabetta Canalis, bellissima ed unica nella sua fisicità, su Instagram si mostra senza pudore in uno stile aggressivo, lasciando i milioni di follower che la seguono con costanza, amore e dedizione, senza parole!

Mai vista così, Elisabetta Canalis fa terra bruciata

Uno scatto che vale più di mille parole, Elisabetta Canalis ha deciso di mandare in ebollizione Instagram. Lo scatto in pochissimi minuti è diventata virale ed una pioggia di commenti e cuoricini hanno sottolineato la bellezza.

Da diverso tempo Elisabetta Canalis ha lasciato l’Italia e si è trasferita in America, con la precisione a Los Angeles, si è sposata con il medico Brian Perri, nel 2014 e nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva Perri che oggi ha 7 anni.

Tutti conoscono la vita frenetica dell’ex velina, non smette un attimo di pubblicare non solo i vari shooting per le diverse pubblicità ma anche piccoli momenti familiari che fanno davvero piacere ai fan dal momento che si sentono parte attiva della sua vita.

La bella Elisabetta ha voluto mostrarsi con un costumino nero che risalta il décolleté perfetto ed in mano un accendino, come se volesse sottolineare lo scatto bollente postato in rete.

I commenti sono milioni e tra questi notiamo anche personaggi dello spettacolo, tutti apprezzano ed alzano le mani in segno di effettiva unicità e perfezione. Così bollente non si era mai mostrata, per fortuna Brian Perri non è geloso altrimenti avrebbe passato un brutto quarto d’ora.

