Un uomo di 61 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Pomezia (Roma) in un incidente stradale verificatosi ad un incrocio. Inutile la corsa in ospedale.

Un incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 61 anni. Il terrificante sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Pomezia, in provincia di Roma. Stando ad una prima ricostruzione, il 61enne era alla guida di uno scooter che si è scontrato con una vettura, incolonnata nel traffico.

In seguito al violento urto, la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è sopraggiunto il decesso poco dopo il ricovero. Fatali le ferite riportate nell’incidente, di cui ora si stanno occupando le forze dell’ordine per determinarne la dinamica.

Un uomo di 61 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale verificatosi intorno alle 18:30 di ieri, giovedì 27 ottobre, a Pomezia (Roma).

La vittima viaggiava alla guida di una Vespa che, scrivono i colleghi de Il Corriere della Città, per cause ancora da determinare, ha impattato contro una vettura, incolonnata nel traffico all’altezza dell’incrocio tra via dei Castelli Romani e via Giamaica. L’impatto ha fatto sbalzare dalla sella il 61enne, finito sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, sul luogo dello scontro, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, dopo le cure sul posto, hanno caricato il centauro sull’ambulanza e lo hanno trasportato presso l’ospedale S. Anna di Pomezia. Qui è arrivato in condizioni disperate ed i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: poco dopo è spirato a causa delle lesioni riportate.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale e ai carabinieri del comune in provincia di Roma che ora dovranno stabilire con certezza la dinamica. Si ipotizza che l’incidente possa essere avvenuto mentre il 61enne sorpassava a destra i veicoli incolonnati. Le forze dell’ordine, riporta Il Corriere della Città, hanno posto sotto sequestro entrambi i veicoli coinvolti.

