Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati, tutta la verità sulle nozze “mancate”

La conduttrice di Canale 5 e l’amministratore delegato di Mediaset sono una delle coppie più longeve della tv, eppure perché non hanno mai scelto di arrivare alle nozze? Sono in molti a chiederselo.

I loro nomi sono ben noti al pubblico a casa, lui è il figlio dell’ex premier mentre lei una delle conduttrici più amate di Canale 5 con il suo salotto di “Verissimo” che ogni settimana ospita i più amati volti del piccolo schermo per interviste esclusive.

Sono insieme da oltre 20 anni e hanno costruito anche una splendida famiglia composta dai figli Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015.

Tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sembra una perfetta favola moderna dove tutto è stato costruito e creato alla perfezione, compresa la loro privacy che nonostante la fama di entrambi resta pur sempre custodita tra le mura domestiche della loro villa.

Molti quindi si chiedono come mai tra di loro non ci sia mai stato il fatidico “sì”, perché nessuna promessa e scambio di anelli? Ha risposto Silvia qualche tempo fa, dando a tutti motivo quindi di tacere e accettare la sua scelta…

Silvia Toffanin si confessa: “Non ne ho bisogno…”

Molti pensano che per Silvia questa rinuncia alle nozze sia solo un enorme fardello, un peso come donna se rapportata invece alle altre coppie sposate da tempo. Eppure, per la conduttrice, non sembra affatto una sconfitta.

Dopo anni di pettegolezzi lei alla fine ha parlato e ha chiarito ogni dubbio.

Silvia è appagata più che mai dal lavoro che conduce e dal ruolo di mamma attenta e premurosa che le riempie le giornate.

Quindi quando le viene chiesto se le pesa non essere sposata lei confessa sempre non è un problema, come ha ammesso anche ai microfoni di Vanity Fair qualche anno fa, quasi a voler chiudere una volta per tutte le malelingue sul suo contro e quello del marito.

“Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata” ha spiegato. Ribadisce anche che non “vorrebbe mai al suo fianco una persona che si sente obbligata a farlo solo perché vincolata da un patto civile”.

Pier Silvio invece le sta accanto gratuitamente ogni giorno da oltre 20 anni e non potrebbe essere più felice di questo. Entrambi la pensano alla stessa maniera e ciò non toglie il fatto che, in un prossimo futuro, entrambi possano ricredersi e convolare all’altare, ma per il momento le cose stanno così e vanno a gonfie vele.

