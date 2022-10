Caterina Balivo mangia rucola prima della pasta. Il trucchetto fa dimagrire?

Caterina Balivo lo fa sempre, mangia la rucola prima della pasta, ma funziona davvero per dimagrire? Scopriamolo insieme.

Caterina Balivo ha voluto condividere un segreto con tutti i suoi fan, prima di pranzo mangia sempre una ciotola di rucola, ma questo servirà a smorzarle la fame e a mangiare meno pasta?

La conduttrice è uno dei volti più noti del panorama televisivo in Italia, è molto apprezzata per la sua simpatia e la sua bravura, negli anni ha dimostrato di essere una perfetta padrona di casa in ogni studio dove si è trovata a lavorare.

Caterina ama condividere sui social piccoli momenti di quotidianità, è arrivata l’ora del pranzo e la conduttrice ha postato un piatto di rucola prima di addentare una siciliana fumante, a detta sua la verdura smorza il senso di fame, ma sarà vero?

Ecco se funziona mangiare rucola prima della pasta

Sicuramente la verdura aiuta a saziarsi senza assumere troppe calorie, ma c’è da dire che anche un corretto stile di vita aiuta a tenersi in forma, praticare una sana e costante attività fisica, limitare alcol, bevande gassate e preferire acqua, sono degli ottimi rimedi per non eccedere con i chili.

Ricordiamo però che per dimagrire è sempre bene farsi seguire da un medico nutrizionista in quanto un determinato regime alimentare non è adatto a chiunque ma varia a seconda delle necessità.

Detto questo mangiare la rucola prima di un pasto, pranzo o cena che sia fa parte di una sana alimentazione. Questa verdura (amara) aiuta a controllare la glicemia, ovvero gli zuccheri nel sangue, aiuta ad assorbire le fibre dei carboidrati e gli zuccheri nell’organismo. Quindi è assolutamente promossa, ovviamente non eccedete con il condimento, un cucchiaio d’olio extravergine di oliva, qualche goccia di limone ed un pizzico di sale, sono sufficienti a rendere la rucola gustosa.

