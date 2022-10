Lecce-Juventus le pagelle e il tabellino della partita di questo sabato 29 ottobre tra la squadra di Baroni e quella di Allegri.

La Juventus ha vissuto un inizio di stagione alquanto fallimentare. I bianconeri sono usciti dalla Champions League con un turno d’anticipo: disastrosa la fase a gironi della squadra di Allegri che ha raccolto appena 3 punti. Decisivo ora l’ultimo turno per tentare almeno l’accesso all’Europa League. In campionato, le cose non stanno andando benissimo: ottavo posto in campionato, con tutte le big che stanno volando.

Questo pomeriggio, la Juve scende in campo per affrontare il Lecce. I giallorossi, nei primi 11 turni di campionato, hanno raccolto 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte. La sensazione è che la lotta per non retrocedere sarà comunque equilibrata e ricca di difficoltà.

Primo tempo avaro di emozioni: le occasioni da gol scarseggiano. Nel secondo tempo, il copione della partita non cambia con i bianconeri che mantengono il pallone e i pugliesi che si difendono con ordine. Dal minuto 50, però, gli ospiti iniziano a creare diversi grattacapi: Milik e Kean sfiorano il vantaggio.

Vantaggio che arriva al minuto 73: Fagioli, l’uomo meno atteso, sblocca il punteggio con un meraviglioso tiro a giro. La squadra di casa non si arrende: al novantesimo, Hjulman colpisce il palo con un grande tiro a Szczesny battuto. Finisce 0 a 1: vittoria preziosissima per i bianconeri, che si rilanciano in chiave Champions League.

Allegri sa benissimo che per salvare questa stagione bisogna sicuramente rientrare nelle prime quattro in classifica: al momento, l’impresa sembra ardua perché le principali rivali hanno un ritmo infernale. Servono risultati importanti prima del Mondiale, per poi giocarsi tutto nel 2023.

Lecce-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

LECCE(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 5.5, Baschirotto 5.5, Gallo 6; Gonzalez 6, Hjulmand 6.5, Blin 6; Strefezza 5.5, Ceesay 5.5, Oudin 5.5. All. Baroni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 5.5, Danilo 6, Gatti 6, Alex Sandro 6; McKennie 6 (Fagioli 7.5), Miretti 6 (Kean 6), Rabiot 6, Kostic 6(Iling 6.5); Soulè 5.5, Milik 6. All. Allegri

Reti: Fagioli