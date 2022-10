Finalmente un aiuto per le famiglie italiane, un bonus da 200 euro ma attenzione, non è per tutti: ecco in quali regioni è concesso.

Il bonus famiglia 2022 è un valido aiuto per tutte quelle persone che stanno vivendo l’attuale crisi economica con notevoli difficoltà, il Governo Meloni con i vari ministri hanno dato parecchie speranze agli italiani che sono sull’orlo di una crisi di nervi.

L’inflazione è ormai è alle stelle ed un tasso così elevato non si vedeva da anni. Ormai è difficile persino acquistare i beni di prima necessità ed arrivare a fin mese tra bollette e spese varie da affrontare.

I prezzi del supermercato solo aumentati del 9%, i rincari non giovano di certo alle famiglie che sempre più spesso si fanno aiutare da associazioni benefiche per tirare avanti specie se con figli.

Ecco in quali regioni si otterrà il bonus famiglia 200 euro

Finalmente un validissimo aiuto economico è il bonus famiglia 2022, purtroppo però non tutti possono ottenerlo. Il sussidio è stato previsto dallo Stato che ha già predisposto il meccanismo di erogazione, prima però bisogna fare domanda.

La novità del bonus famiglia è che non verrà erogato una tantum ma ogni mese, in base all’Isee presentato al momento della compilazione. Possono usufruire di questo aiuto tutte le famiglie che hanno un anziano a carico o una persona non autosufficiente.

L’obiettivo è quello di offrire un supporto concreto e sicuro (anche se minimo) a milioni di italiani che stanno patendo la fame, ed è finalizzato al fatto che queste persone vogliano tenere il membro della famiglia con loro anziché affidarlo ad una RSA.

Ma veniamo a noi, chi può richiedere il bonus dal momento che dipende dalla regione? Per scoprirlo sarà necessario chiamare il vostro Comune e chiedere informazione, analogamente potete consultare il sito internet e l’Albo Pretorio o gli avvisi pubblici, così da avere maggior chiarezza sulla compilazione della domanda.

