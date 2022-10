La scorsa notte, in un terrificante incidente stradale a Borgo a Mozzano (Lucca), un 22enne ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti feriti, due dei quali in gravissime condizioni.

Gravissimo incidente la scorsa notte a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Una vettura con a bordo quattro giovani si è schiantata, per cause ancora da verificare, contro un muro all’altezza del Ponte del Diavolo.

Ad avere la peggio un ragazzo di soli 22 anni, deceduto sul colpo. Gli altri tre occupanti del veicolo sono rimasti feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Borgo a Mozzano, auto si schianta contro un muro nella notte: morto 22enne, tre feriti

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese, una scia di sangue infinita. È accaduto la scorsa notte, tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, a Borgo a Mozzano, centro della provincia di Lucca, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita.

Il giovane, di cui non si conoscono le generalità, viaggiava a bordo di un’auto, su cui si trovavano altri tre amici. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, riporta la redazione La Nazione, il conducente ha perso il controllo del veicolo che ha terminato la propria corsa contro un muro a bordo della carreggiata. Un impatto molto violento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ventenni muoiono nella notte, il drammatico bilancio dell’incidente

In pochi minuti, lanciato l’allarme, sono intervenuti lo staff medico del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la vittima, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Gli altri tre giovani sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Due di loro, riferiscono i colleghi de la redazione de La Nazione, verserebbero in condizioni gravissime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schianto sulla Sora-A1, muore dopo tre settimane di agonia

Ad occuparsi dei rilievi di legge i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, giunti sul luogo della tragedia. I militari dell’Arma ora dovranno chiarire le cause del terrificante sinistro costato la vita al ragazzo di 22 anni.

X-FACTOR: SCONTRO FEDEZ-DARGEN D’AMICO – VIDEO