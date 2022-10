Un uomo di 63 anni è morto ieri pomeriggio sulla provinciale 127 a Ledro (Trento) stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Inutili i tempestivi soccorsi.

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Ledro, in provincia di Trento. Un uomo di 63 anni ha perso la vita mentre percorreva in bici la provinciale 127 all’altezza di Passo Tremalzo. Il ciclista sarebbe stato colto da un malore ed è caduto sull’asfalto.

Il tutto sotto gli occhi di un passante che ha immediatamente dato l’allarme. Purtroppo, all’arrivo del personale medico del 118 non è stato possibile far nulla per tenere in vita il 63enne. Oltre ai soccorsi presenti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Si è sentito male mentre era in sella alla sua bici e si è accasciato al suolo. Così è morto Maurizio Giuliani, 63enne originario di Trento. Il dramma nel primo pomeriggio di ieri, sabato 29 ottobre, a Ledro.

L’uomo, approfittando della bella giornata, come appreso da alcune fonti locali tra cui la redazione de Il Dolomiti, era uscito di casa per fare un giro in bici e stava percorrendo la strada provinciale 127 dal Lago d’Ampola a Passo Tremalzo. Nel corso della salita, però, è stato colto da un malore improvviso che lo ha fatto finire sull’asfalto. Un passante, notando quanto accaduto, ha subito chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo la segnalazione, sulla provinciale sono arrivati lo staff medico del 118 a bordo di un’ambulanza ed i vigili del fuoco. Considerata la gravità della situazione, è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, per il 63enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari, dopo vari tentativi di rianimazione, ne hanno dichiarato la morte.

Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito la tragedia. Nessun dubbio sulla dinamica: Giuliani è deceduto per cause naturali e, riporta Il Dolomiti, non ci sarebbe alcun coinvolgimento di terzi.

