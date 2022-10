Primark, sta per succedere: lavoro per tutti a 1500 euro, scopri dove

Finalmente una fantastica notizia, Primark assume personale. Ecco la città scelta per dare questa ghiotta opportunità a numerosi lavoratori.

La nota azienda, famosa in tutto il mondo, è nata in Irlanda nel 1969, con la precisione a Dublino sotto il marchio Penneys. Con il tempo e le diverse vicende aziendali il marchio è diventato Primark.

In ogni negozio dell’azienda è possibile trovare una moltitudine di prodotti come vestiti, accessori, dolciumi, articoli per la casa e prodotti di bellezza. Oggi Primark conta all’incirca 380 negozi in tutto il mondo e all’incirca 10mila dipendenti. Dal 2016 è presente anche in Italia con 11 punti vendita.

Da Primark i sogni si realizzano, ecco come candidarsi

La nota catena di abbigliamento ha deciso di investire ancora sul territorio nazionale, questa volta ha scelto il Parco Commerciale Casamassima, a Bari (Puglia), dove sorgerà entro il 2023 un nuovo negozio.

Nel frattempo però è possibile candidarsi per le posizioni lavorative, sono ben 150 le figure richieste in diverse menzioni, lo stipendio varia da un minimo di €579 per un lavoro da Commerciale a €1.523 per una posizione da Supervisor, così come specificato sulla piattaforma Indeed.com.

Le figure richieste sono le seguenti: Addetti alle Vendite; Addetti al Visual Merchandising; Addetti al Cash Office; Addetti al Magazzino part-time.

Il contratto sarà a tempo determinato e varia in base all’esperienza: 18 ore (par time) 20 ore (par time) Job on call (full time).

Presentare la domanda è davvero molto facile, basa cliccare sulla pagina ufficiale alla sezione Lavora con noi, individuare il profilo di interesse in base alle sue caratteristiche ed allegare il cv.

Naturalmente è possibile candidarsi per più posizioni anche in tutta Italia, non solo nel caso specifico della Puglia. Anche questa volta, Primark, offre un’opportunità imperdibile, c’è da sottolineare che le mansioni non sono solo per i giovani ma per tutte quelle persone che rientrano nella fascia di età 18/55 anni.

