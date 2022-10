La Polizia di Roma sta indagando sulla morte di un 64enne, deceduto in ospedale poco dopo essere stato trovato agonizzante nell’androne del palazzo dove abitava.

Si indaga sulla morte di un uomo di 64 anni che venerdì sera è stato trovato agonizzante nel quartiere San Lorenzo di Roma. Sul posto sono arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Non sono ancora chiare le cause del decesso. Si ipotizza che il 64enne possa essere caduto accidentalmente tornando a casa, dato che il corpo presentava una ferita alla testa, ma a stabilirlo con certezza sarà l’autopsia disposta sulla salma.

Sono le 21 di venerdì 28 ottobre quando al centralino del 118 di Roma arrivata una chiamata per segnalare la presenza di un uomo agonizzante nell’androne di un palazzo, sito in via dei Campani, nel quartiere San Lorenzo. Si tratta di un 64enne residente nel condominio.

Ad allertare i soccorsi è il coinquilino dell’uomo che, preoccupato del mancato rientro a casa di quest’ultimo, è sceso a cercarlo. In pochi minuti, riporta la redazione de Il Messaggero, sul luogo indicato arriva un equipaggio del 118 che ha trasportato d’urgenza il 64enne presso l’ospedale San Giovanni, dove è arrivato in condizioni disperate. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di tenerlo in vita: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

Intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile della Capitale a cui ora sono affidate le indagini. Da determinare cosa sia accaduto all’uomo, il cui corpo, riporta Il Messaggero, presentava una ferita all’altezza della nuca. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di una caduta forse dopo un improvviso malore. Non si esclude, però, che il 64enne possa essere rimasto vittima di un tentativo di rapina, anche se con sé addosso aveva i suoi effetti personali al momento del ritrovamento.

Maggiori dettagli potranno emergere dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona e, soprattutto, dall’esame autoptico che è stata disposta dall’autorità giudiziaria sulla salma, trasferita all’obitorio della Sapienza.

