Virginia Raffaele ha voluto renderlo noto a tutti sul suo profilo Instagram, il suo nuovo soprannome ha suscitato non pochi commenti.

Diventata famosa per aver imitato Belen, Virginia Raffaele ne ha fatta di strada per diventare conduttrice e attrice. Nasce a Roma nel 1980 da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi, sua nonna, la signora Ornella detta Nelly, era una famosissima acrobata ed amazzone presso il circo Preziotti. Suo padre fondò, anche grazie ai suoi genitori, il luna park dell’Eur dove Virginia ha vissuto gran parte della sua esistenza.

Dopo aver conseguito il diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e all’aver studiato per diverso tempo recitazione, si è dilettata anche nella danza classica e moderna, ha sempre sognato entrare a far parte del mondo dello spettacolo e con non pochi sacrifici ci è riuscita grazie alle sue imitazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Bonus 200 euro a famiglia, ma solo in queste regioni: come fare domanda

Virginia Raffaele, gioisce per la sorpresa inaspettata: ecco chi è

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Autostrada, scende il limite di velocità: come cambia il codice della strada

Diverse volte Virginia ha sottolineato come il luna park sia stato il suo primo palcoscenico e grazie all’enorme affluenza ha imparato a relazionarsi con la gente che piano piano è diventato il suo pubblico.

Oggi la conduttrice è molto amata ed apprezzata, oltre che per la sua bellezza anche per la sua simpatia ed intelligenza.

Si è fatta strada con le unghie e con i denti mostrando il suo valore in più di un’occasione. Un recente post su Instagram ha suscitato l’interesse dei fan, nel contesto c’entra proprio il luna park, il suo luogo del cuore, questa volta Virginia ha ricevuto una sorpresa ed ecco che i follower non stanno più nella pelle.

“Stasera nel mio Luna Park è arrivata una sorpresa bellissima e inaspettata. E dopo “Cuora” @laurapausini e “Cuora” @paolacortellesireal , io mi sono ribattezzata “Milza” , giusto per entrare nel trio”, commenta la conduttrice comica facendosi un selfie con Laura Pausini.

In milioni hanno commentato il post simpatico ed in tantissimi hanno lasciato un cuoricino, “Che trio…” scrive qualcuno, “Siete fantastiche”, risponde qualche altro.

X-FACTOR: SCONTRO FEDEZ-DARGEN D’AMICO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT