Aumentano i furti di auto in Italia, dati veramente preoccupanti. A confermarlo anche l’ultimo rapporto stilato dal sito Segugio.it dal quale è emerso che lo scorso anno nel nostro Paese sono ben 104mila i veicoli rubati, ossia il 2% in più rispetto all’anno precedente. Oltre la metà di questi furti sono stati commessi solo in tre regioni italiane. Infine è calato anche il numero dei mezzi che sono stati recuperati dalle forze dell’ordine.

Ogni anno sono migliaia i veicoli rubati nel nostro Paese. Nel 2021 si sono registrati ben 104mila denunce di furto, ovvero il 2% in più rispetto all’anno precedente. Ad evidenziarlo è il rapporto stilato dal sito Segugio.it, pubblicato nei giorni scorsi.

Nel report viene anche effettuata un’analisi sulle Regioni italiane: quelle più colpite dai sono Campania, Lazio e Puglia, dove si sono registrati rispettivamente 27mila, 18mila e 14mila furti d’auto. Solo i dati di queste regioni rappresentano il 58% del numero complessivo. Anche passando in rassegna, come si legge sul sito, il confronto tra i mezzi rubati e quelli circolanti la Campania rimane in prima posizione con lo 0,6%. Subito dopo Puglia e Lazio con un rapporto dello 0,48 e dello 0,38%.

Il rapporto ha confrontato anche l’aumento dei furti regione per regione rispetto all’anno precedente: in questo caso il primo posto è occupato dall’Umbria con un +19%, a seguire il Molise (+13%), la Liguria (+11%) e la Campania (+7%). Dato positivo per Marche, Abruzzo e Basilicata, dove i furti sono diminuiti rispettivamente del 20, 18 e 16%. Infine, altro dato allarmante è quello che riguarda i mezzi recuperati dalle forze dell’ordine sceso dal 38% al 37%.

Considerate queste statistiche, il consiglio per i proprietari è quello di assicurare i veicoli con la garanzia furto e incendio. In caso di furto, difatti, verrà erogato un risarcimento che può arrivare sino al valore del mezzo stesso.

