Il giovane, dopo essere arrivato a largo, si è tuffato in acqua con l’attrezzatura, ma non è più riemerso. I due amici lo hanno subito cercato ed, una volta individuato, lo hanno trasportato a riva. Qui i soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Ieri mattina, domenica 30 ottobre, un ragazzo è morto nel corso di una battuta di pesca subacquea a largo di Vulcano, nelle Isole Eolie. La vittima è Giuseppe Giuliano, 35enne residente a Troina (Enna).

Il 35enne, come riportano alcune fonti locali ed i colleghi di Fanpage, aveva deciso di andare a pescare insieme a due amici. Giunti a largo, a bordo di un gommone, Giuseppe si è immerso con la sua attrezzatura, ma non è riuscito più a guadagnare la superficie, circostanza che ha messo in allarme i due compagni. Quest’ultimi, senza esitare, hanno iniziato a cercarlo individuando poco dopo il corpo, caricato poi sul gommone con l’aiuto di un pescatore.

A quel punto, il giovane è stato trasportato a riva, dove ad attenderli c’era un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, dopo svariati tentativi, i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vulcano che stanno indagando sulla vicenda, coordinati dalla Procura della Repubblica. L’ipotesi, riporta la redazione di Fanpage, è che Giuliano sia stato colto da un malore improvviso durante l’immersione. Accertata la dinamica e le cause della tragedia, l’autorità giudiziaria non avrebbe disposto l’esame autoptico sulla salma che è stata già restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie.

Dolore e sconforto per l’intera comunità di Troina, dove il 35enne, che lascia la moglie ed una figlia piccola, viveva.

