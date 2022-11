Ieri mattina ad Ariccia, in provincia di Roma, un uomo di 71 anni ha perso la vita in un tragico incidente in moto lungo via provinciale Pagliarozza. Inutili i soccorsi.

Un uomo di 71 anni è rimasto vittima di un terribile incidente verificatosi ieri mattina ad Ariccia, in provincia di Roma. L’uomo stava percorrendo via provinciale Pagliarozza alla guida della sua moto che improvvisamente si è schiantata contro il guardrail.

Un impatto molto violento in seguito al quale l’anziano è deceduto sul colpo. I sanitari, accorsi sul luogo, difatti non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Si chiamava Luciano Scagnoli, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, martedì 1 novembre, lungo via provinciale Pagliarozza ad Ariccia, comune alla porte di Roma.

Il 71enne, secondo quanto riportano alcune testate locali e la redazione di Fanpage, viaggiava in direzione Genzano alla guida della sua moto, una Honda 1000 Hrc, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Alcuni automobilisti in transito sulla strada, notando quanto accaduto, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha invaiato sul posto un equipaggio del 118. L’equipe medica, giunta sul luogo dell’incidente a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso, ha provato a rianimare il centauro, ma ogni sforzo, purtroppo, non hanno avuto l’esito sperato. I sanitari si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte, sopraggiunta sul colpo.

Oltre ai soccorritori sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro quali siano le cause che abbiano fatto perdere il controllo della moto alla vittima. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, si tratterebbe di un sinistro autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito.

Tanti i messaggi di cordoglio e solidarietà, pubblicati anche sui social network, per la famiglia di Luciano Scagnoli.

