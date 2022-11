Chiara Ferragni l’ha rifatto, i fan sono più preoccupati che mai. In molti le hanno detto di smettere, alla fine è stata male.

Nata a Cremona il 7 maggio del 1987, Chiara Ferragni è nata da papa Marco (dentista) e da mamma Marina Di Guardo (scrittrice), ha due sorelle Francesca (dentista come il papà) e Valentina (influencer come Chiara).

Da piccolissima è sempre stata attratta per la moda, le sfilate, le passerelle, i lustrini e gli abiti particolari, dopo essersi diplomata al liceo classico decide di iscriversi a Milano per frequentare Giurisprudenza all’Università Bocconi ma non termina gli studi a causa del suo enorme successo.

La vita della Ferragni è stata un tripudio di emozioni belle e brutte, l’influencer milionaria ha voluto raccontare la sua storia nel docu-film Chiara Ferragni — Unposted, una pellicola di 1 ora e 25 minuti che tratta per filo e per segno la sua carriera, brillante e fortunata allo stesso tempo.

Chiara Ferragni ci riprova ma fallisce miseramente

La Ferry è sposata con il rapper italiano Fedez, la coppia ha due figli, Leone e Vittoria, in più c’è la piccola Maty, la cagnolina dell’influencer famosa tanto quanto la padroncina. I Ferragnez sono soliti postare tutta la loro vita sui social, Instagram è la loro finestra con il mondo ed i follower sono davvero milioni.

L’ultimo video postato da Chiara ha fatto preoccupare quasi tutti, questa scena ci sembra di averla già vista, la Ferragni che tenta di fumare il narghilè e tossisce a più non posso. Fiduciosa delle sue potenzialità ci ha riprovato ed anche questa volta ha fallito.

Nel breve video la vediamo intenta ad assaporare il vapore che fuoriesce dallo strumento per il fumo, naturalmente per farlo deve tirare, come se fosse una sigaretta, anche questa volta il fumo/vapore le pizzica la gola e tossisce.

I fan si preoccupano e qualcuno scrive: “Non farlo mai più, ti viene da tossire, non è adatto a te”.

