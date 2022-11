Filtri delle tisane: ecco perché non dovresti buttarli. Due metodi creativi per riutilizzarli!

Avete mai pensato di riciclare i filtri delle tisane? Adesso potete. Due usi creativi che non avreste mai immaginato.

Con l’avvicinarsi dell’inverno arriva anche il momento delle tisane. Dalla camomilla alle tisane digestive, esistono molteplici infusi dal proprietà benefiche per l’organismo. Quello che non tutti sanno è che una volta bevuta la tisana, il filtro può essere riutilizzato in numerosi modi. Vediamone dunque alcuni interessanti utilizzi.

Filtri per le tisane: ecco cosa fare prima di buttarli

Impacchi per gli occhi: gli impacchi per gli occhi sono forse l’utilizzo più conosciuto delle bustine per ili tè da buttare. Il più efficace è sicuramente quello alla camomilla, che viene usato per curare l’orzaiolo. Tale impacco è anche molto utile per ridurre le occhiaie ed in generale dare sollievo agli occhi. Un effetto altrettanto benefico è dato dagli infusi contenenti bacche di Goji. L’utilizzo dei filtri delle tisane, tuttavia, deve essere fatto con cognizione di causa e non è raccomandato a chi soffre di allergie ai pollini e alle graminacee. Impacco per irritazioni e scottature: un altro caso in cui i filtri delle tisane possono risultare molto utili è quello delle medicazioni per irritazioni e scottature. Applicate la bustina a temperatura tiepida/fredda sul punto in questione e lasciate agire. Anche in questo caso la camomilla è uno degli ingredienti più indicati per via delle sue proprietà lenitive. Lo stesso risultato può essere ottenuto con infusi di malva e tiglio. Concime naturale: un ultimo utilizzo è nell’ambito del giardinaggio. In questo caso è utile aprire le bustine e mescolare il loro contenuto al terriccio. Le erbe degli infusi, infatti, sono ricche di sostanze nutritive benefiche per interregno. Un utilizzo alternativo prevede di aprire le bustine e svuotarne il contenuto nell’acqua che poi verrà utilizzata per innaffiare.

