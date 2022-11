Una donna di 63 anni è morta la scorsa notte a Bernareggio (Monza e Brianza) dopo essere stata investita da una vettura mentre era in sella alla sua bici.

Bernareggio, investita da un’auto in sella alla sua bici: donna di 63 anni muore in ospedale

Una donna di 63 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morta la scorsa notte, tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, a Bernareggio, comune della provincia di Monza e Brianza.

Dalle primissime informazioni, apprese dalla redazione di Monza Today, la donna si trovava alla guida della sua bicicletta e stava percorrendo via Roma. A pochi metri dalla sua abitazione, avrebbe deciso di svoltare a sinistra per immettersi in una stradina, ma in quel frangente è sopraggiunta una vettura, condotta da un uomo, che l’ha centrata in pieno scaraventandola sull’asfalto.

Lo staff medico del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure e successivamente ha trasportato d’urgenza la 63enne presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Qui i medici hanno provato a tenerla in vita, ma tutti i tentativi non sono serviti a nulla: il cuore della donna ha smesso di battere poco dopo per i gravissimi traumi riportati.

Oltre ai soccorritori, presenti sul luogo della tragedia i carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi ed ora dovranno stabilire la dinamica dell’investimento. Dai primi accertamenti, riportano i colleghi di Monza Today, pare che l’automobilista non si sia accorto della donna in procinto di svoltare a sinistra vicino ad un bar.

