Due persone hanno perso la vita ed altre due sono rimaste ferite in uno scontro tra tre auto la scorsa notte sull’autostrada A4 nel territorio di Campologno Tapogliano (Udine).

Terrificante incidente la scorsa notte sull’autostrada A4 nel territorio di Campologno Tapogliano (Udine), dove tre auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Il bilancio è di due morti e due feriti, di cui uno in condizioni gravi.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I sanitari hanno constatato il decesso delle due vittime e trasportato in ospedale i feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge.

Campologno Tapogliano, tre auto si scontrano sull’autostrada A4: due morti e due feriti

Due morti e altrettanti feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio del tragico incidente verificatosi la scorsa notte, tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, lungo l’autostrada A4 all’altezza di Campologno Tapogliano, piccolo centro della provincia di Udine.

Ancora del tutto da chiarire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte tre auto, scontratesi lungo il tratto autostradale in direzione Trieste. L’impatto è stato molto violento e le vetture sono andate completamente distrutte. Sul posto, riporta la redazione di Fanpage, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita in un pendio e muore: la vittima è un boscaiolo di 72 anni

I pompieri hanno estratto gli occupanti dalle lamiere e li hanno affidati all’equipe medica. Purtroppo per le due vittime, di cui non si conoscono le generalità, era ormai troppo tardi. Le altre due persone sono state trasportate in ospedale: una, scrivono i colleghi di Fanpage, verserebbe in gravi condizioni, l’altro avrebbe riportato solo lievi lesioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro lungo la provinciale: perde la vita ragazzo di soli 22 anni

Per i rilievi di legge sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale di Gorizia a cui ora è affidato il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause del terrificante incidente. Il tratto interessato è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e di rimessa in sicurezza della carreggiata.