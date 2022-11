Caro bollette, come riscaldare casa in poche semplici mosse: i trucchi del mestiere da conoscere

Come fare a non dilapidare le proprie finanze ora che il freddo è ormai giunto e serve riscaldare casa? Vediamo gli accorgimenti di chi fa questo lavoro, prendete nota.

La guerra in Ucraina è stata una vera mazzata per le nostre finanze, con rincari delle bollette di gas e luce anche del +50% nei regimi non agevolati. Rischiamo con l’accensione dei termosifoni di vederci dilapidare più di quando abbiamo preventivato, con il rischio di incorrere in momenti di crisi familiare non indifferenti.

Prima che la situazione sia troppo grave, e prima che l’inverno diventi troppo acuto e pungente, sarebbe meglio adottare qualche accorgimento dentro casa che potrebbe aiutare non poco i nostri risparmi. Vediamo che cosa consigliano gli addetti ai lavori, forse dovremmo prendere nota tutti!

Riscaldare casa spendendo poco si può, ecco come

In primis occorre aver svolto i controlli annuali alla caldaia in modo che ora, con l’accensione dei sifoni, sia tutto sotto controllo per evitare blocchi improvvisi oppure perdute non previste.

Poi dovete prestare massima attenzione a quando accendete i termosifoni: sempre meglio impostarli il tardo pomeriggio in modo che la casa sia calda quando tornate da lavoro e anche la mattina seguente persista quel tepore gradevole in tutto l’ambiente. Evitate di accenderli la mattina, sarebbe uno spreco di soldi inutili soprattutto se non c’è nessuno in casa.

Poi controllate le guarnizioni di porte e finestre per vedere se ci sono spifferi indesiderati che giungono in casa. In tal caso procuratevi delle guarnizioni di tenuta da applicare lungo i bordi delle fessure per isolare l’ambiente interno. Vi basteranno in questo caso pochi euro in totale!

Se invece la vostra casa è sempre freddissima e i termosifoni impiegano molto a riscaldare l’ambiente, allora dovete optare per l’installazione di pannelli radianti da parete a infrarossi il cui costo varia da 180 euro a salire a seconda delle misure.

Questi sono molto utili perché trasformano l’elettricità in energia ad infrarossi che si dirama nelle pareti e nei pavimenti, così facendo il calore quindi circola all’interno della stanza in modo uniforme per moltissime ore. Non male vero?

